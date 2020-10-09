В Дагестане 42 ребенка госпитализированы с острым отравлением

Как минимум 42 ребенка в Дагестане попали в больницы с признаками острого кишечного отравления, рассказали в минздраве региона.

Первоначально сообщалось о 16 отравившихся воспитанниках в Махачкале. Сейчас ясно, что ситуация гораздо хуже. Среди пострадавших - четыре школьника и двое малышей, не посещающие детский сад.

На базе кожно-венерологического диспансера Дагестана развернут инфекционный стационар, туда сейчас привозят новых заболевших. У всех детей состояние удовлетворительное. На сегодняшний момент тяжелых отравлений, которые бы угрожали жизни или здоровью детей, не отмечено.

По заданию минздрава республики в детские сады, где были зафиксированы случаи отравления, направлены специалисты для проведения медосмотра остальных детей.

Не исключено, что пострадавших будет больше, поэтому медики подготовили 60 коек для приема пациентов с отравлениями.

Расследованием причины ЧП занимаются специалисты Роспотребнадзора. Одна из наиболее вероятных версий - некачественная питьевая вода - это хроническая проблема Дагестана.