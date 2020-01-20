Число отравившихся питьевой водой в Кизляре выросло до 193 человек

Количество пострадавших от отравления в дагестанском Кизляре увеличилось до 193 человек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Соответствующие данные были озвучены на заседании штаба под председательством мэра Кизляра Александра Шувалова главврачом кизлярской центральной больницы Станиславом Обловым.

"С 6 по 20 января в больницу госпитализировано 193 человека, из них 103 ребенка, еще 4 человека находятся в больницах Тарумовского района", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, стало известно, что продолжается обеззараживание воды и подвоз питьевой воды в дома, где предположительно был зафиксирован очаг инфекции. А из-за приостановления учебного процесса две городские школы не будут посещать 2383 учащихся.

Напомним, в кизлярском микрорайоне Черемушки произошло массовое отравление питьевой водой. По этому факту возбуждено уголовное дело. По итогам прокурорской проверки установлено, что инфекция появилась в водопроводной сети насосной станции №4 после ремонта, который проводили на участке прорыва с 31 декабря по 8 января. Сейчас распространение инфекции локализовано. Местному водоканалу предъявлено семь судебных исков.