В детских садах Махачкалы отравились 16 воспитанников

Как минимум шестнадцать детей из нескольких детсадов Махачкалы попали в городскую больницу с отравлением.

Состояние у всех детей стабильное, тяжелых случаев нет, сообщает ТАСС. Сейчас чиновникам вместе с правоохранительными органами предстоит выяснить причину ЧП. Официальные лица пока воздерживаются от предположений, но не исключено, что причина в некачественной питьевой воде.

В Дагестане такие случаи происходят регулярно. Например, в начале года в Кизляре несколько десятков человек попали в больницу, подхватив через водопровод ротовирусную инфекцию. А до этого в Каякентском районе поле массового отравления в местной воде нашли частицы фекалий.