В Петербурге пройдет юбилейная Международная неделя консерваторий

В Санкт-Петербургской консерватории с 24 октября по 2 ноября в двадцатый раз пройдет фестиваль "Международная неделя консерваторий", в которой примут участие гости из России, Финляндии, Италии, Испании, Германии, Австрии, Польши, Венгрии и Израиля.В афише музыкального смотра значатся концертные программы, посвященные композиторам, чьи юбилеи отмечаются в 2020 году: Бетховена, Шопена, Шумана, Малера и Чайковского. Отдельной темой фестиваля станет Год культуры Германия - Россия.

На открытии фестиваля, которое пройдет в Большом зале Петербургской филармонии, на сцену выйдут хоры Московской, Петербургской и Новосибирской консерваторий. Также в этот вечер скрипачу Максиму Венгерову будет вручена мантия Почетного профессора Петербургской консерватории. А на закрытии Международной недели консерваторий в Концертном зале Мариинского театра этой же чести будет удостоена оперная исполнительница Ольга Бородина.

Среди остальных событий можно выделить несколько концертов. 26 октября в Концертном зале Яани Кирик Симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории под управлением ректора Алексея Васильева исполнит программу, в которой слушатели услышат пять ремиксов на Третью Симфонию Бетховена - это станет их мировой премьерой. Также прозвучит и оригинальная версия сочинения. 30 октября российские музыканты встретятся со своими зарубежными коллегами: на сцене Эрмитажного театра будет звучать живая музыка, иностранные же гости будут присутствовать на вечере в видеоформате.

Также посетители фестиваля смогут посетить концерты рубрики "Камерные серии", которые будут представлены в Малом зале Филармонии. А педагогов и студентов ждут встречи с отечественными и зарубежными мастерами, лекции и мастер-классы, международная конференция "Великие симфонисты прошлого - Бетховен, Чайковский, Малер: взгляд из ХХI века", семинары по современной фортепианной методике и методике исполнения на медных духовых инструментах, по вопросам симфонического и хорового дирижирования, современной хореографии и проблемам менеджмента фестивальных проектов.

Международная неделя консерваторий учреждена Санкт-Петербургской консерватории в 2001 году и за два десятилетия представила в России более трехсот высших музыкальных школ мира.