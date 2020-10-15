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15.10.2020 13:57
Рубрика: Происшествия

Боевики планировали теракт у монумента "Родина-мать"

Текст: Наталья Коротченко

Знаменитый на всю страну монумент "Родина-мать" был одной из целей ликвидированных в Кировском районе Волгограда террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ФСБ.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
На юге Волгограда идет спецоперация

Как писала "РГ", сегодня в ходе спецоперации на юге Волгограда спецназ ФСБ уничтожил главаря и пособника банды, представляющей ячейку запрещенной в России организации международных террористов "Катиба Таухид валь-Джихад".

Представители СК РФ ранее называли эту международную группировку организатором теракта в петербургском метро в 2017 году.

Уничтоженные в Волгограде террористы планировали также взрывы зданий органов государственной власти, общежитий военнослужащих и промышленных предприятий, на которых используются опасные химические вещества.

Бандиты во время задержания оказали вооруженное сопротивление.

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