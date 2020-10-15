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Рубрика: Общество

Эксперты обсудили, как снизить "конфликтогенность" вокруг России

Текст: Елена Новоселова
Крым - родина ООН. Ялта стала местом проведения 75 лет назад встречи руководителей трех великих держав Сталина, Рузвельта и Черчилля, на которой были заложены основы современного мироустройства, напомнили на Международном научно-дипломатическом конгрессе "Ялтинский мир - исторический опыт и перспективы". Однако ялтинская система разрушается. Участники конгресса выработали рекомендации ООН, как бороться с рисками, которые мешают нормальному существованию человечества.

"Вокруг нашей страны создается неприемлемая ситуация, связанная с тем, что во многих странах постсоветского пространства сегодня очень неспокойно", - заявил, подводя итоги конгресса, заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов. Он указал на существование на ее юго-западных рубежах пяти признанных и шести непризнанных или частично признанных государств.

Фото: Сайт Минобороны РФ
Минобороны рассекретило документы к 75-летию Ялтинской конференции союзных держав

"Происходит своего рода зачистка сложившегося вокруг России цивилизационного пространства, - считает Мурадов. - Именно на наше цивилизационное пространство, сложившееся в течение веков вокруг России, сегодня направлен основной удар наших оппонентов".

Среди стран, которые всегда были ближайшими друзьями нашей страны, постоянный представитель Крыма при президенте назвал прежде всего Украину и Грузию. "Грузия и Украина переводятся в стан государств нетрадиционной цивилизационной ориентации" и как люди "теряют свою идентичность и не способны обеспечить свое будущее".

Такое положение, по мнению участников конгресса, содержит угрозу и для существования Русского мира.

Георгий Мурадов вспомнил книгу "лучшего врага СССР" Збигнева Бжезинского "Как сделать Россию пешкой". "Великая шахматная доска", которая была предложена Бжезинским, - форма сегодняшнего мира со сложными политическими и экономическими ходами, - размышляет российский политик. - Сегодня эта ситуация в мире предельно упростилась. Она мне больше напоминает игру в шашки, причем в очень простые - "в Чапаева", когда одного за другим выбивают наших союзников с шашечной доски.

Как же снизить "конфликтогенность" вокруг России? Прежде всего, решить вопрос непризнанных государств.

"Если соблюдаются права народа на свой язык, на образование на своем языке, на обладание своими СМИ, если люди в полной мере участвуют в самоуправлении своей территории, представлены в органах власти самого государства, в которое входит эта национальная община, … то, конечно, же нет оснований применять иные принципы кроме соблюдения территориальной целостности государства. Если же эти права грубо и массово (привожу терминологию из международных документов) нарушаются, то приоритетным становится принцип права народа на самоопределение, - убежден Мурадов и задается вопросом: Что же происходило на территории постсоветского пространства в отношении этих самых непризнанных или частично признанных государств? - Практически все они прошли через войну, попытку ликвидации автономии или несоблюдения своих прав. Все они и воспользовались принципом права народа на самоопределения. И эти народы и эти страны теснейшим образом связаны с Россией, являются ее ближайшими союзниками или напрямую представляют части нашего разделенного русского народа".

Поэтому, по мнению участников конгресса, именно Россия должна оставить на площадках ООН вопрос об определении приоритетов использования принципов территориальной целостности или права на самоопределения. Эта тема будет учтена в итоговых документах форума.

Как пример решения в пользу права нации на самоопределения Георгий Мурадов привел Крым.

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