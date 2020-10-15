Крымские ученые изобрели вдыхаемую вакцину от COVID-19

Ученые Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского разработали вакцину от COVID-19, которую можно будет вдыхать, содержащую активатор врожденного иммунитета. Об этом сообщила пресс-служба КФУ.

Альтернативная вакцина создана на перекрестке двух наук - вирусологии и генетики.

- Она состоит из одного олигонуклеотида (тиофосфатного фрагмента ДНК) в форме лассо, - объяснил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, доцент кафедры биохимии КФУ Владимир Оберемок. - В активатор врожденного иммунитета в виде CpG-островков и антиген будет "зашит" небольшой фрагмент генома коронавируса, чтоб организм идентифицировал его и выработал специфические антитела. Действие вакцины обеспечивается свойствами тиофосфатных олигонуклеотидов, которые эффективно проникают в клетки и имеют пролонгированный эффект. Еще одно преимущество нашей вакцины в том, что ее можно принимать без инъекций, интроназально, то есть просто вдыхать.

По словам ученого, CpG-островки, присутствующие в структуре генома коронавируса, провоцируют так называемый цитокиновый шторм и тяжелые формы болезни со значительным поражением легких. Но с начала пандемии их количество снизилось, а значит, летальность от болезни постепенно будет уменьшаться. После вакцинации олигонуклеотидом реальной угрозы от заражения уже не будет.

- Вирусу не выгодна большая смертность, - считает ученый. - Ведь если больной умирает, то он уже не может передать инфекцию здоровому человеку. Значит, закрепляться в популяции человека будут менее опасные штаммы вируса, способные стремительно распространяться. Важно понять, что новый коронавирус с нами навсегда. Именно поэтому нужна конкуренция между различными вакцинами, чтобы находить наиболее эффективные из них в конкретной ситуации и иметь альтернативу в выборе.

Результаты разработки крымских ученых опубликованы в международном научном журнале Inflammation Research. А ее тестирование может начаться сразу после получения необходимого финансирования.

Напомним, накануне объявлено о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса, созданной на синтетической платформе вирусных белков-пептидов новосибирским центром "Вектор". На подходе и третья вакцина центра имени Чумакова РАН.