Путин объявил о регистрации в РФ второй вакцины от COVID-19

"Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВак-Корона", - заявил глава государства.
Он отметил, что на подходе еще третья вакцина центра имени Чумакова РАН.
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что клинические исследования зарегистрированной сегодня вакцины проводились на 100 добровольцах. В отличие от вакцины "Спутник-V", которая является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса, новая создана на основе одной из перспективных синтетических платформ. "Она является пептидной вакциной, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков-пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус", - объяснила Голикова.
Она отметила, что вакцина имеет достаточно высокий уровень безопасности. Первые партии вакцины в объеме 60 тысяч доз будут произведены в ближайшее время. "Вектор" приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тысяч добровольцев", - заявила она, отметив, что центр также планирует исследования среди лиц старше 65 лет.
Татьяна Голикова также рассказала о третьей вакцине центра имени Чумакова РАН - она инактивированная, сейчас получены разрешения на клинические исследования первой и второй фазы. В рамках первой было привито 15 добровольцев, все они чувствуют себя хорошо, а 19 октября стартует вторая фаза - прививку сделают еще 285 человек. "Предполагается что клинические исследования этой вакцины будут завершены к декабрю", - отметила она.
Путин: Российские вакцины для других стран должны производиться на их предприятиях
Владимир Путин заявил, что Россия продолжит продвигать отечественные вакцины от коронавируса за рубежом, но нужно стремиться к тому, чтобы для других стран они производились на их предприятиях.
Ранее глава государства заявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса.
Он отметил, что страна продолжает сотрудничество с иностранными партнерами и будет продвигать отечественную вакцину и за рубежом.
"Стремиться нужно к тому, что производство вакцин для заграницы осуществлялось прежде всего - во всяком случае, на этом этапе - на производственных мощностях в тех странах, куда эта вакцина будет продаваться", - заявил Путин.