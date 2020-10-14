Путин объявил о регистрации в РФ второй вакцины от COVID-19

Путин: Российские вакцины для других стран должны производиться на их предприятиях

Владимир Путин заявил, что Россия продолжит продвигать отечественные вакцины от коронавируса за рубежом, но нужно стремиться к тому, чтобы для других стран они производились на их предприятиях.

Ранее глава государства заявил о регистрации в России второй вакцины от коронавируса.

Он отметил, что страна продолжает сотрудничество с иностранными партнерами и будет продвигать отечественную вакцину и за рубежом.

"Стремиться нужно к тому, что производство вакцин для заграницы осуществлялось прежде всего - во всяком случае, на этом этапе - на производственных мощностях в тех странах, куда эта вакцина будет продаваться", - заявил Путин.