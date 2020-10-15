Опубликовано видео ракетных учений у берегов Крыма

На Черноморском флоте состоялись совместные ракетные стрельбы фрегата "Адмирал Григорович" и берегового противокорабельного комплекса "Утес". Видео учений опубликовал RT.

Экипаж корабля отработал действия при отражении ракетного удара условного противника с берега.

Боевой расчет комплекса "Утес" выпустил ракету "Прогресс" по кораблю. Экипаж фрегата "Адмирал Григорович" обнаружил воздушную цель и уничтожил пуском ракеты зенитного комплекса "Штиль". Цель была успешно поражена на дистанции более десяти километров.

Для обеспечения безопасности морской полигон, где проходили учения, был закрыт для судоходства. В оцеплении участвовали более десятка кораблей Черноморского флота.