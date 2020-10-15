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15.10.2020 13:04
Рубрика: Экономика

Поезда "Таврия" свяжут Крым со Смоленском, Брянском и Орлом

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс" Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"

С 23 октября поезда "Таврия" свяжут Крым с городами Смоленской, Брянской и Орловской областей. Об этом сообщила пресс-служба компании-оператора пассажирских железнодорожных перевозок в Крым "Гранд Сервис "Экспресс".

Фото: Пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"
Крымские поезда начнут курсировать до Перми, Омска и Тюмени

Поезда № 374/373 из Симферополя в Смоленск будут курсировать с разной периодичностью и пройдут через Брянск, Орел, Липецк, Воронеж и Ростов-на-Дону. Составы сформируют из купейных и плацкартных вагонов.

Первый состав поезда Симферополь - Смоленск отправится 23 октября в 10.10 с железнодорожного вокзала Симферополя. В Смоленске его встретят через 51 час - 25 октября в 13.08. Из Смоленска первый поезд отправится 25 октября в 18.50 и прибудет в Симферополь 27 октября в 22.10.

Также назначены дополнительные поезда Санкт-Петербург - Симферополь, отправлением из Санкт-Петербурга с 22 октября, а из Симферополя с 24 октября. В составе поезда плацкартные и купейные вагоны. Поезд свяжет крупные города: Тверь, Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-На-Дону.

Поезда "Таврия" уже связывают Симферополь с Екатеринбургом, Кисловодском, Адлером и Москвой, Севастополь - с Москвой и Санкт-Петербургом. Как ранее сообщала "РГ", с середины декабря круглогодичные поезда начнут курсировать на полуостров из Перми и Омска через Тюмень.

Для пассажиров, что покупают билеты в интернете с помощью карт "Мир", предусмотрен кэшбэк в размере трех процентов при оплате билетов на сумму от 4 760 рублей на сайте компании до 1 ноября 2020 года.

С декабря 2019 года поезда "Таврия" перевезли уже почти один миллион пассажиров.

В регионах Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Центральная Россия ЮФО Республика Крым Мост через Керченский пролив

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