В Волгограде завели дело о покушении боевиков на сотрудников ФСБ

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба областного управления СК.

По данным следствия, работники управления ФСБ России по Волгоградской области вышли на след двух членов международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", чья деятельность запрещена в России. Уроженцы Узбекистана в возрасте 23 и 27 лет планировали серию террористических актов на территории Волгограда.

Рано утром 15 октября при проведении спецоперации по их задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли стрельбу по силовикам. Ответным огнем оба боевика ликвидированы.

Для расследования дела создана группа, в состав которой вошли следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, а также криминалисты областного управления СК. В ходе осмотра места происшествия изъяты боеприпасы, оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления самодельных бомб, в том числе поражающие элементы, а также карта Волгограда с отмеченными на ней объектами для планируемой террористической атаки. Осмотр территории продолжается.