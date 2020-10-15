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Рубрика: Происшествия

В Волгограде завели дело о покушении боевиков на сотрудников ФСБ

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, сообщает пресс-служба областного управления СК.

Фото: Николай Галкин/ТАСС
Боевики планировали теракт у монумента "Родина-мать"

По данным следствия, работники управления ФСБ России по Волгоградской области вышли на след двух членов международной террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад", чья деятельность запрещена в России. Уроженцы Узбекистана в возрасте 23 и 27 лет планировали серию террористических актов на территории Волгограда.

Рано утром 15 октября при проведении спецоперации по их задержанию подозреваемые оказали сопротивление и открыли стрельбу по силовикам. Ответным огнем оба боевика ликвидированы.

Для расследования дела создана группа, в состав которой вошли следователи первого отдела по расследованию особо важных дел, а также криминалисты областного управления СК. В ходе осмотра места происшествия изъяты боеприпасы, оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления самодельных бомб, в том числе поражающие элементы, а также карта Волгограда с отмеченными на ней объектами для планируемой террористической атаки. Осмотр территории продолжается.

В регионах Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград

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