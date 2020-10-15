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15.10.2020 14:27

Волгоградская область в полтора раза увеличила несырьевой промэкспорт

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Объем несырьевого промышленного экспорта предприятий Волгоградской области по итогам января-августа 2020 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос в полтора раза. За рубеж отгружено продукции на сумму более 890 миллионов долларов США, что составляет почти 80 процентов от общих внешних продаж региона.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

По данным пресс-службы администрации региона, общий внешнеторговый оборот области по итогам восьми месяцев равен 1,54 миллиарда долларов (113,4 процента к тому же отрезку 2019 года), из которых экспорт превышает 1,1 миллиарда долларов (126,7 процента к августу 2019).

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Динамику обеспечили преимущественно металлурги- экспорт металлов и изделий из них вырос почти в два раза и достиг в стоимостном выражении 637 миллионов долларов.

Отгрузки черных металлов выросли в 1,6 раза, в том числе прутков из легированной стали - на 43 процента, нелегированных горячекатанных прутков - в два раза, полуфабрикатов нелегированной стали - в 2,2 раза, плоского проката и легированных прутков - в четыре раза. Поставки стальных труб увеличились в 2,2 раза. В целом, доля металлургических предприятий составила более 70 процентов от общих объемов экспорта несырьевой промышленной продукции. Основными странами-партнерами в этой отрасли стали Болгария, Узбекистан, Турция, США, Румыния, Индия, Алжир, Египет, Туркменистан, Украина, Казахстан, Германия, Оман.

На долю предприятий химкомплекса пришлось 25 процентов регионального несырьевого экспорта, или 215,3 миллиона долларов. На 14 процентов выросли поставки пластмасс и изделий из них, на 30 - моющих средств и смазочных материалов. В неорганической химии лидирующая роль принадлежит карбидам кремния и гидроксиду магния. Больше всего поставок пришлось на Казахстан, Беларусь, Турцию, Польшу, Германию, Китай, Чехию, Индию, Венгрию.

Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу удвоить до 2024 года объем несырьевых поставок за границу. За последние три года 26 волгоградских промышленных предприятий-экспортеров привлекли свыше 1,7 миллиарда рублей господдержки. В работе федеральных ведомств находятся еще десять заявок от региона.

В ходе недавней рабочей поездки в Волгоградскую область министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров высоко оценил достижения и перспективы волгоградских предприятий, отметив успешную работу команды губернатора по развитию индустриального комплекса.

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