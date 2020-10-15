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Рубрика: Общество

Ученые испытают вирус Сендай против COVID-19 на добровольцах-врачах

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые приступили к испытаниям вируса Сендай против коронавирусной инфекции. Как рассказал научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик РАН Валерий Черешнев, речь идет о тридцати добровольцах - врачах, которые работают в Ленинградской области непосредственно в "красной зоне".

Фото: cherrybeans/iStock
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Напомним, в апреле в интервью "РГ" ученый рассказал о новой методике лечения коронавирусной инфекции - с помощь неопасного для человека вируса Сендай, активно стимулирующего иммунную систему, изучением которого в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге занимались десять лет.

"Мы совместно установили в эксперименте, что существует феномен антагонистических взаимодействий (интерференции) патогенных вирусов и непатогенного вируса. Это является обоснованием применения "защитных" вирусов для лечения высокопатогенных инфекций, в том числе, по нашему мнению, коронавирусной", - пояснил Валерий Черешнев.

В присутствии вируса Сендай иммунная система человека начинает выработку антител, которые подавляют распространение коронавируса в организме.

На данный момент разработана и запатентована портативная установка для повышения эффективности лечения коронавируса вирусом Сендай: активированные лазером дендритные клетки доставляют вирус Сендай в клетки-мишени. "Лазер инфракрасный, мощность - 8-10 ватт, экспозиция от одной до трех минут на тот участок кожи, где будет вакцинация. Если предварительно облучить участок кожи, то в этом месте резко активизируются так называемые белки теплового шока - неспецифические стимуляторы иммунной системы", - уточнил в беседе с ТАСС академик РАН.

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