На Южном Урале пациентам с COVID-19 начали бесплатно выдавать лекарства

В Челябинской области пациентам с коронавирусом, находящимся на лечении дома, начали выдавать бесплатные лекарства. Их доставляют прямо по месту жительства, Одними из первых лекарства получили пациенты в Копейске и Чебаркуле, сообщили в четверг в региональном минздраве.

- Получают и выдают препараты старшие медсестры поликлиник, - пояснила заместитель главного врача горбольницы Копейска Лариса Кандакова. - Привозим их на дом.

Как уже сообщала "РГ", ранее первый вице-губернатор области Ирина Гехт сообщила, что на закупку бесплатных лекарств для заболевших коронавирусом в легкой форме из регионального бюджета выделено 67 миллионов 387 тысяч рублей. В перечень включены противовирусные и антибактериальные препараты. Их покупкой и доставкой поручено заняться медучреждениям области.

Прежде всего, лекарствами будут обеспечены беременные, пожилые люди и дети.

Кстати

За последние сутки на Южном Урале выявлено 107 новых случаев коронавируса, два из них - у школьников. Всего с начала учебного года диагноз COVID-19 поставлен 205 учащимся. Общее число заболевших превысило 18,1 тысячи человек. Выздоровели и выписались из больниц 13,8 тысячи пациентов. Скончались 555 южноуральцев.