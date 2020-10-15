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15.10.2020 03:17
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Мытье рук с мылом на треть снижает риск заражения COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусом на 36%. Эта мера профилактики играет ключевую роль в борьбе с COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Специалисты пояснили, что в процессе мытья рук с мылом разрушается внешняя мембрана вируса, и он инактивируется, пишет РИА Новости. Эта процедура помогает защититься и от множества других инфекционных заболеваний: холеры, лихорадки Эбола, атипичной пневмонии и гепатита Е. Также мытье рук снижает количество острых респираторных инфекций на 20%.

В Роспотребнадзоре напомнили, что правила мытья рук соблюдают далеко не все окружающие нас люди. "Мойте руки, чтобы улучшить качество жизни и сохранить хорошее самочувствие близких", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что тщательно мыть руки или обрабатывать их антисептиком важно после каждого расчета наличными. Коронавирус попадает на поверхность купюр и монет в результате контакта с ними инфицированного человека, поэтому деньги могут стать источником распространения COVID-19.

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