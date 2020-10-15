Россиянам стал доступен тонкий и производительный ноутбук

До России добралась одна из самых любопытных новинок компании Huawei за последнее время - Huawei MateBook X, который был впервые показан в сентябре. Уже сейчас модель доступна для предзаказа, а с 20 октября она появится в открытой продаже. Какие же главные достоинства этого ноутбука?

Huawei MateBook X точно понравится тем, кому важно иметь под рукой шустрый, легкий и энергоемкий ноутбук, который удобно носить с собой. У него два заметных преимущества - безрамочный 13-дюймовый дисплей и вес едва ли 1 кг. При толщине 13,6 мм (чуть больше смартфона) лэптоп поместится в небольшой сумке или папке с документами - его диагональ меньше, чем у листка бумаги в формате A4.

Huawei MateBook X получил отличные технические характеристики: процессор Intel® Core™ 10-го поколения и ряд продвинутых технологий, которые определенно оценят пользователи.

Дисплей

Huawei MateBook X стал первым устройством компании, получившим экран формата Infinite FullView: он занимает 90% фронтальной поверхности крышки, и тонкие рамки практически не ощутимы, благодаря чему достигается эффект дополнительного погружения в фильм, фотографию или иной контент при использовании устройства.

Разрешение дисплея составляет 3000×2000 пикселей и охватывает 100% цветовой палитры sRGB. Экран отлично видно на ярком солнце. При этом он является еще и сенсорным - вы можете взаимодействовать с ноутбуком именно так, как привыкли это делать на своем смартфоне. Например, чтобы сделать скриншот, не нужно нажимать кнопки или открывать какие-либо программы, достаточно провести по экрану тремя пальцами, и снимок готов. Если на изображении есть текст, то MateBook X автоматически его распознает и предложит скопировать.

Фото: Huawei

Производительность

Несмотря на легкий вес и скромные габариты, Huawei MateBook X - высокопроизводительное устройство, которое справится с любыми задачами, будь то работа с документами или файлами мультимедиа. За это в лэптопе отвечают процессор Intel® Core™ 10-го поколения и оперативная память объемом до 16 Гб.

Есть и поддержка самых современных беспроводных стандартов связи, включая Wi-Fi 6, который недавно прошел сертификацию в России.

Сам лэптоп очень тихий. Huawei MateBook X работает практически бесшумно, потому что в нем нет вентилятора, а используется специальная система рассеивания тепла. Это первый ноутбук Huawei с такой технологией охлаждения.

Аккумулятор и время работы

Huawei MateBook X способен проработать девать часов в режиме просмотра видео или редактирования файлов. Такая высокая автономность достигается за счет аккумулятора на 42 Вт·ч и специальных алгоритмов энергосбережения.

Фото: Huawei

Клавиатура и тачпад

Клавиатура Huawei MateBook X имеет приятный ход клавиш, а благодаря подсветке набирать текст можно даже в полной темноте. Стоит отметить тачпад с модулем NFC, более широкий, чем в предыдущих моделях серии.

Веб-камера спрятана в клавишу, таким образом, вы можете не бояться, что за вами кто-то следит. А сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания - включение и разблокировка лэптопа осуществляются в одно касание.

Фото: Huawei

Звук

Huawei MateBook X оснащен четырьмя динамиками с глубокими басами и эффектом присутствия и двумя микрофонами с алгоритмами усиления голоса. Теперь при созвонах по видеосвязи можно находиться вдали от ноутбука (на расстоянии до пяти метров), и собеседники все равно вас услышат.

Взаимодействие с другими устройствами Huawei

Благодаря фирменной технологии Huawei Share устройства Huawei объединены в одну экосистему и их проще подключить друг к другу. Достаточно поднести к тачпаду смартфон, и они автоматически создадут пару. Проекция смартфона появится в отдельном окне на ноутбуке, где можно будет проверять уведомления мобильных приложений, общаться в мессенджерах, работать с файлами из памяти телефона и даже принимать звонки.

Фото: Huawei

Выводы

Ноутбук Huawei MateBook X - это легкое и производительное устройство с самыми необходимыми пользователю характеристиками. Нужен мощный процессор? Пожалуйста. Четкий экран? Он тоже в наличии. Самые современные беспроводные стандарты, чтобы всегда быть на связи? И они есть у Huawei MateBook X. А в совокупности с адекватной ценой этот лэптоп точно сможет стать одним из хедлайнеров в мире ноутбуков как минимум до следующего года.