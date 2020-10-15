Серийную версию второго поколения Toyota Mirai покажут в декабре

Toyota Motor анонсировала презентацию серийной версии второго поколения водородомобиля Mirai - она состоится в декабре нынешнего года.

Напомним, Mirai оснащена двигателем, работающим на топливных элементах. В них водород путем электрохимической реакции преобразуется в электричество, питающее тяговые электродвигатели. Преимущества такой конструкции перед чистыми электромобилями - большой запас хода и быстрая заправка топливом (всего 3 минуты вместо нескольких часов на зарядку батарей). При этом выхлоп водородного автомобиля - чистый водяной пар, выбросы диоксида углерода CO2 равны нулю.

К презентации модели второго поколения Toyota проведет в Японии конкурс, победители которого смогут первыми провести тест-драйв модели.

Дизайн новой Mirai заранее известен, поскольку в статусе концепт-кара концерн представил ее в конце 2019 года. Водородомобиль построен на заднеприводной версии платформы TNGA и имеет полностью оригинальный кузов с дизайном в агрессивном стиле (спортивный седан).

Финальные характеристики пока не озвучены, но "дальнобойность" должна увеличиться на 30%: с 500 до порядка 650 километров на одном баке.

Mirai уходящего образца выпускается с 2014 года. Это один из трех ныне выпускаемых водородомобилей, два других - это Honda Clarity и Hyundai Nexo.