Слишком дорого. Названа стоимость места в очереди за iPhone 12 в России

На популярных сайтах объявлений вскоре после презентации iPhone 12 стали появляться предложения занять место в очереди за новыми смартфонами от Apple. Стоимость услуг посредники оценивают в десятки и даже сотни тысяч рублей.

Например, один из авторов таких объявлений, готов встать в очередь 17 октября - то есть за шесть дней до начала продаж. Потенциальному покупателю это обойдется в 500 тысяч рублей. С каждым днем цена снижается на 100 тысяч.

Другой посредник готов за 300 тысяч рублей "гарантировать место в самом начале этого действа". Многие из них требуют предоплату - соглашаться на такое по понятным причинам нельзя.

Другие "стояльщики" оценивают свои услуги более скромно - в 15-30 тысяч рублей, однако они готовы занять очередь максимум за сутки до начала продаж.

Отметим, что цены на новые смартфоны из линейки iPhone 12 варьируются от 69990 рублей (iPhone 12 mini в "базе") до 139990 рублей (iPhone 12 Pro Max в максимальной комплектации). То есть во многих случаях посредники просят за свои услуги больше стоимости самих смартфонов.