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15.10.2020 18:24
Рубрика: В мире

Спикер парламента Киргизии отказался от полномочий президента в пользу премьера

Текст: Данияр Каримов

Спикер парламента Киргизии Канат Исаев отказался от президентских полномочий, которые он должен был исполнять согласно законодательству республики. И.о. главы страны объявил себя премьер Садыр Жапаров.

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- Я решил сконцентрировать свои усилия непосредственно на работе в парламенте, - заявил Канат Исаев. - Этого требуют сложившаяся общественно-политическая ситуация и важнейшие задачи, которые стоят перед законодательным органом по стабилизации обстановки в стране. Кроме того, срок работы шестого созыва парламента истекает. Таким образом, исполнение полномочий президента для себя я считаю невозможным.

Канат Исаев сделал заявление на фоне продолжающейся акции сторонников премьера Садыра Жапарова. Последние требовали роспуска парламента и передачи полномочий президента новому главе правительства.

После заявления спикера Садыр Жапаров подтвердил, что полномочия главы государства переходят к нему. Об этом он заявил несколько минут назад, выступая на площади перед собравшимися сторонниками.

- Поздравляю с победой, ведь сегодня все встало на свои места, - сказал Жапаров. - Жээнбеков ушел в отставку, спикер парламента не стал исполнять его обязанности. Теперь обязанности президента и премьер-министра перешли ко мне.

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