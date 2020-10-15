Стартовал второй этап программы туров по России с кешбэком

С 15 октября в России начался второй этап программы продаж туров по стране с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка. Он продлится до 5 декабря 2020 года. До этой даты нужно приобрести тур, а отдохнуть необходимо до конца новогодних каникул - до 10 января 2021 года.

В рамках второго этапа россияне смогут приобрести туры и проживание с кешбэком на новых условиях. В программе участвуют поездки от двух ночей (ранее было от четырех ночей). Это позволяет отправиться в путешествие на выходные. Возврат в размере 20% распространяется на туры любой стоимости. Максимальный размер кешбэка увеличен до 20 тысяч рублей (ранее было 15 тысяч рублей).

Обязательным условием участия в программе, как и прежде, является оплата тура картой "Мир". Возврат на нее будет начислен автоматически в течение пяти дней с момента оплаты.

Как ранее сообщала "РГ", в рамках второго этапа программы компенсации части стоимости туров по России будут доступны более 1,5 миллиона предложений от туроператоров и отелей.