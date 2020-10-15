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15.10.2020 12:43
Рубрика: Российский автопром

Стартовали продажи "черной" Lada Vesta Cross

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ объявил о начале реализации Lada Vesta Cross с приставкой Black. Новая спецверсия "вседорожной" модели доступна как в кузове седан, так и в кузове универсал.

Фото: www1.fips.ru
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Vesta Cross Black отличает чёрная глянцевая крыша, такие же корпуса наружных зеркал, а также двухцветные 17-дюймовые колёсные диски и шильдики с названием специальной серии. Интерьер получил чёрную отделку сидений и потолка.

Автомобили созданы на базе комплектации Comfort c "зимним" пакетом, в который входит подогрев лобового стекла, передних кресел и рулевого колеса.

Vesta Sedan Cross Black с "механикой" стоит 849 900 рублей, с вариатором Jatco 934 900 рублей. Стоимость аналогичной Vesta SW Cross составляет 890 900 и 975 900 рублей соответственно.

В компании отмечают, что выгода на пакет опций составляет до 25% по сравнению с покупкой отдельных аксессуаров.

В ближайшее время АвтоВАЗ должен вывести на российский рынок Lada Xray Cross Black и Lada 4x4 Urban Black.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
#Lada