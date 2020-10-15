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15.10.2020 13:00
Рубрика: Легковые авто

Старый Volkswagen Golf эффектно перепрыгнул через "Ниву"

Текст: Константин Руссов

Российский блогер Евгений Чеботарёв опубликовал в Instagram видео, в котором он на старом Volkswagen Golf, приобретённом за 53 тысячи рублей, перелетает, через трёхдверный Lada 4x4, воссоздавая известную сцену из фильма "Форсаж" (и не только).

Прыжок получился не очень продолжительным, но с другой стороны, находись Golf в воздухе дольше, то "клевок" передней части был ещё больше, а приземление более жёстким.

Левитирующий хэтчбек - ветеран каскадёрских трюков, но несмотря на регулярные "побои" автомобиль всё ещё на ходу.

Видео: поезд оторвал кабину застрявшему на путях грузовику
#Lada #Volkswagen