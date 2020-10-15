Какой тут дышит мир! Какая славы тризна Средь кипарисов, мирт и каменных гробов! Рукою набожной сложила здесь отчизна Священный прах своих сынов.

Они и под землей отвагой прежней дышат... Боюсь, мои стопы покой их возмутят, И мнится, все они шаги живого слышат, Но лишь молитвенно молчат.

Счастливцы! Высшею пылали вы любовью: Тут что ни мавзолей, ни надпись - все боец, И рядом улеглись, своей залиты кровью, И дед со внуком, и отец.

Из каменных гробов их голос вечно слышен, Им внуков поучать навеки суждено, Их слава так чиста, их жребий так возвышен, Что им завидовать грешно...

Афанасий Фет

1879

Свято-Никольскому храму-памятнику исполнилось 150. Первая служба прошла в нем через 15 лет после окончания Крымской войны. А ее овеянные славой герои, цвет русского флота, лежат по склону горы на Братском кладбище. Десятки тысяч героев...

Великая дата отмечалась на Северной стороне Севастополя уже перед подписанием этого номера "Родины" в печать. Подробно о Свято-Никольском храме-памятнике и его настоятеле, уже 30 лет, отце Георгии, о славных защитниках и сыновьях Севастополя - от Крымской войны до Великой Отечественной, от "Новороссийска" до "Курска", - обретших здесь вечный покой, мы подробно расскажем в декабрьском номере.