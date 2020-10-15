Toyota Fortuner получил более мощный дизельный мотор. Названы цены

Новый внедорожник Toyota Fortuner теперь доступен в России и с дизельным мотором. Продажи новой версии автомобиля начались 14 октября, в компании о старте сообщили на следующий день.

Речь идет о дизельном моторе объемом 2,8 литра. Его мощность 200 л. с., что на 23 л.с. выше, чем у двигателя, который использовался на дорестайлинговом Fortuner. Значительно вырос и максимальный крутящий момент - с 450 до 500 Нм.

- Обновленный двигатель комплектуется турбиной большего размера, имеет измененную форму камер сгорания и более высокое давление в системе подачи топлива. Это положительно сказалось на эффективности силовой установки и расходе топлива, а также снизило уровень шумов и вибраций, - уверяет производитель.

Кроме того, модель осталась в прежней категории транспортного налога.

Таким образом теперь обновленная версия Fortuner обзавелась полной линейкой моторов. Отличить рестайлинговую версию можно по новому переднему бамперу с другим расположением противотуманных фар и габаритных огней и хромированным акцентам в передней части кузова. Сзади появились светодиодные фонари обновленного дизайна.

Фото: Пресс-служба Toyota

Из других обновлений, который теперь доступны и на дизельном Fortuner, - расширенный зимний пакет с электрическим отопителем салона и догревателем двигателя, боковые подножки с серебряными вставками, новые материалы отделки интерьера и мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В комплектации "Престиж" появились уникальные элементы стайлинга с дисками специального дизайна, навигация на русском языке и автоматический самоблокирующийся задний дифференциал Auto-LSD. Наконец, все

Toyota Fortuner теперь получили уникальные противоугонные идентификаторы T-Mark. По ним у машины при осмотре легко определить VIN-номер и особенности комплектации.

Отметим, что дизель работает в сочетании с 6-ступенчатым "автоматом" и полным приводом. Он также доступен в версии "Элеганс". Стоимость - 3 084 000 и 3 358 000 рублей в зависимости от комплектации. Бензиновые версии стоят от 2 306 000 рублей.