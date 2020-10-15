Toyota Hilux и Fortuner получили высшую оценку за безопасность

Обновленные эти летом пикап Toyota Hilux и внедорожник Toyota Fortuner набрали 83,42 и 87,46 баллов из референсных 103 за безопасность соответственно по итогам серии испытаний ASEAN NCAP.

В рамках испытаний пикап подвергли фронтальному и боковому удару, а также оценили оснащенность системами превентивной безопасности.

Боковой удар пикап выдержал безукоризненно, ни манекены-взрослые на переднем ряду сидений, ни манекены-дети в удерживающих устройствах не показали сколько-нибудь высоких нагрузок.

При фронтальном ударе несколько повышенные нагрузки испытали ноги водителя ниже колена. Оценка за защиту обитателей при фронтальном ударе - больше 90% от максимально возможной.

Пикап был испытан в спецификации для рынка Таиланда, и оснащен пятью подушками безопасности, включая коленную водителя, ABS, системой стабилизации, системами предупреждения о выходе из полосы и об опасном сближении с препятствием, системами аварийного торможения и удержания в полосе.

Внедорожник Fortuner получил рейтинг без испытаний. Имеющий идентичную пикапу конструкцию кузова и построенный на общем шасси и узлах внедорожник был оценен заочно.

ASEAN NCAP - некоммерческая организация, имеющая цель информировать потребителей о безопасности новых автомобилей в юго-восточной Азии.