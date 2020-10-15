Трамп предложил открыть школы, так как "дети легко переносят COVID-19"

Президент США Дональд Трамп предложил возобновить занятия в школах, закрытых в ряде американских штатов из-за коронавируса. По словам политика, дети в большинстве случаев переносят заражение очень легко.

Хозяин Белого дома рассказал о своем сыне Бэрроне, который был инфицирован SARS-CoV-2, но "даже не заметил этого". Говоря о детях, президент отметил: "Они молоды. У них сильная иммунная система. Нужно, чтобы дети вернулись в школы".

Ранее супруга Трампа сообщила, что недавно сдала тест на коронавирус, и результат отрицательный. Напомним, COVID-19 у Меланьи и Дональда был обнаружен 2 октября. В тот же день глава государства прибыл в медицинский центр, где лечился три дня.