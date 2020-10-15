Указ главы Республики Тыва от 14 октября 2020 года № 240 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а"

В соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июня 2020 г. № 876 "О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" и на основании предложения Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва о продлении режима самоизоляции для отдельных категорий граждан от 5 октября 2020 г. № 17-00-02/04-5293-2020 постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва" (далее - Указ) следующие изменения:

1) пункты 3-5 изложить в следующей редакции:

"3. Министерству здравоохранения Республики Тыва:

1) организовать проведение медицинскими организациями в установленном порядке непрерывного медицинского наблюдения лиц, прибывших в Республику Тыва из иностранных государств и (или) субъектов Российской Федерации (далее - прибывшие лица), по месту их жительства (месту пребывания);

2) организовать оказание медицинскими организациями в установленном порядке первичной медико-санитарной помощи гражданам при наличии у них острых респираторных симптомов вирусных инфекций, внебольничной пневмонии по месту их жительства (месту пребывания), включая выдачу листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций;

3) обеспечить готовность медицинских организаций к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой, отбор биологического материала от больных, оснащение бригад скорой медицинской помощи, приемных отделений, фельдшерско-акушерских пунктов пульсоксиметрами, отделений медицинских организаций по оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и внебольничными пневмониями, - аппаратами для неинвазивной вентиляции легких;

4) неукоснительно следовать маршрутизации больных с признаками внебольничной пневмонии в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, провести своевременную корректировку схем их перепрофилирования, предусмотрев создание условий изолированного пребывания больных внебольничными пневмониями;

5) обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь стационарно, и аптечной сети;

6) незамедлительно проводить регламентированный комплекс противоэпидемических мероприятий при выявлении подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией;

7) обеспечить проведение лабораторных исследований на базе медицинских организаций Министерства здравоохранения Республики Тыва лиц, прибывших на территорию Российской Федерации с наличием симптомов инфекционного заболевания (или при появлении симптомов в течение периода медицинского наблюдения), лиц контактировавших с больным COVID-19, работников медицинских организаций, имеющих риск инфицирования при профессиональной деятельности при появлении симптомов, лиц при появлении респираторных симптомов находящихся в интернатах, детских домах, детских лагерях, пансионатах для пожилых и других стационарных организациях социального обслуживания, учреждениях уголовно - исполнительной системы, лиц старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с респираторными симптомами, в плановом порядке работников медицинских организаций, в плановом порядке работников стационарных организаций социального обслуживания населения, детских лагерей.

8) обеспечить готовность лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, перечень лабораторий медицинских организаций, ориентированных на работу по выявлению новой коронавирусной инфекции;

9) обеспечить организацию коечного фонда для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом COVID-19 во время завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в медицинских организациях Республики Тыва;

10) обеспечить работу круглосуточной "горячей линии" для прибывших граждан по телефону: 8 (394 22) 3-08-08 при Правительстве Республики Тыва;

11) обеспечить разработку памяток для населения по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции;

12) совместно с Управлением Росздравнадзора по Республике Тыва (по согласованию) организовать мониторинг наличия противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты (масок) в аптечной и торговых сетях на территории соответствующего муниципального образования с использованием единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований;

13) совместно с Министерством образования и науки Республики Тыва, Министерством труда и социальной политики Республики Тыва ввести ограничительные мероприятия, направленные на профилактику новой коронавирусной инфекции, в подведомственных организациях и учреждениях, а также в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием граждан, обеспечить контроль за их соблюдением и усилить санитарно-эпидемиологические мероприятия в указанных учреждениях;

14) организовать мониторинг обращений граждан старше 65 лет, больных острыми респираторными вирусными инфекциями (среднетяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями;

15) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Тыва (по согласованию) (далее - Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва) обеспечить своевременное выявление и изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, в соответствии с медицинскими показаниями.

4. Министерству труда и социальной политики Республики Тыва, Министерству образования и науки Республики Тыва организовать работу социальных служб и волонтеров по оказанию помощи лицам пожилого возраста, соблюдающим режим самоизоляции по месту жительства (месту пребывания), по доставке продуктов питания и лекарств по месту их жительства (месту пребывания);

5. Министерству образования и науки Республики Тыва совместно с Министерством здравоохранения Республики Тыва обеспечить постоянное методическое сопровождение и консультирование педагогических работников, родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по вопросам реализации мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции.";

2) пункт 6 признать утратившим силу;

3) пункт 10 признать утратившим силу;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Рекомендовать:

1) территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным на территории Республики Тыва:

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций по противодействию распространению в Республике Тыва новой коронавирусной инфекции;

- оказывать в пределах компетенции содействие исполнительным органам государственной власти Республики Тыва и органам местного самоуправления в реализации мер по противодействию распространению в Республике Тыва новой коронавирусной инфекции;

2) Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва совместно с Министерством здравоохранения Республики Тыва и Министерством экономики Республики Тыва провести мониторинг цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты (маски) в аптечной и торговых сетях республики;

3) Управлению Роспотребнадзора по Республике Тыва:

- при получении положительных и (или) сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию немедленно организовать комплекс противоэпидемических мероприятий по алгоритму действий и в кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения Республики Тыва аналитической справкой еженедельно;

- продолжить оперативный контроль за эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции, организацией и проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Тыва;

- продолжить взаимодействие с Министерством внутренних дел по Республике Тыва и Управлением Федеральной службы безопасности России по Республике Тыва по своевременному установлению лиц, местонахождение которых не известно;

- взять на контроль выполнение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере общественного питания и торговли, мероприятий по обеспечению усиленного дезинфекционного режима, включая дезинфекцию оборудования и инвентаря, обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря;

- усилить санитарно-карантинный контроль на двусторонних автомобильных пунктах пропуска "Хандагайты", "Шара-Суур", "ЦагаанТологой";

4) Министерству внутренних дел по Республике Тыва, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Тыва и органам исполнительной власти Республики Тыва, органам местного самоуправления Республики Тыва, уполномоченным на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-II "Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях" в сфере защиты населения и территории Республики Тыва при угрозе возникновения и (или) чрезвычайной ситуации:

- обеспечить осуществление контроля за соблюдением изолируемыми гражданами режима самоизоляции с представлением ежедневной информации в Оперативный штаб при Правительстве Республики Тыва по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва;

- ежедневно направлять в Министерство общественной безопасности Республики Тыва информацию о составленных протоколах об административном правонарушении с указанием количества, даты составления, органа, составившего протокол и вынесенного решения.";

5) в пункте 18 слово "первого" исключить, слова "Ш.Х. Хопуя" заменить словами "С.Х. Сенгии";

6) в абзаце первом подпункта 7 пункта 1 приложения № 1 к Указу слова "октября по 5 ноября" заменить словами "по 18 октября, с 19 октября по 1 ноября".

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол







