Успешно освоившие один дальневосточный гектар смогут получить второй

Получатели земельных участков по программе "Дальневосточный гектар", успешно освоившие первый земельный участок, смогут подать заявку и получить еще один. Такое нововведение предусмотрено проектом ФЗ "О внесении изменений в закон о "Дальневосточном гектаре", который находится на рассмотрении правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

"Получить дополнительно землю может человек, освоивший первый участок, полученной по программе "Дальневосточный гектар" и получивший его в собственность бесплатно или в долгосрочную аренду по своему выбору", - говорится в сообщении.

Там также уточняется, что воспользоваться правом на дополнительный "гектар" можно будет лишь однократно.

Подать заявление может один человек, выбрав любую свободную территорию, площадь которой не превышает 1 гектара, либо группа людей, которая может оформить коллективную заявку на общую площадь до 10 гектаров, при этом на каждого члена такой группы должно приходиться не более 1 гектара.

Все оформление можно будет провести онлайн, без контакта с чиновниками, на сайте НаДальнийВосток.РФ. Средний срок рассмотрения заявления сейчас не превышает 35 дней.

Поручение внести соответствующие изменения в закон дал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с участниками программы "Дальневосточный гектар" и программы "Дальневосточная ипотека" в Благовещенске в августе 2020 года.

На данный момент, отмечается в сообщении, участниками программы "Дальневосточный гектар" стали более 85500 человек. 43% от всех, кто берет землю по программе, собираются построить на ней дом, 37% - заниматься сельским хозяйством. 10% от всех участников планируют или уже ведут свой бизнес на земле, еще 7% - реализуют туристические проекты, 3% взяли землю на иные цели.

По данным Минвостокразвития, в настоящее время в Дальневосточном федеральном округе свободно для предоставления 228,7 миллиона гектаров, что составляет более трети территории макрорегиона.