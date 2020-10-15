В Боливии завершилась предвыборная кампания

В Боливии в воскресенье пройдут выборы президента республики, однако предвыборная кампания уже официально завершена. В среду партии и кандидаты провели последние мероприятия, на следующие три дня в стране объявлен режим тишины.

"Мы настоятельно призываем все политические организации воздерживаться от проведения каких-либо демонстраций, кампаний или предвыборной агитации", - отметили в избиркоме.

Как напоминает боливийская El Mundo, за нарушение режима тишины политическим партиям грозит штраф в размере 50 минимальных размеров оплаты труда (106,1 тысячи боливиано или почти 15,4 тысячи долларов), для физических лиц он составит 60 процентов минимальной заработной платы (1273 боливиано или 184 доллара). Агитировать запрещено и в день голосования, 18 октября, тому, кто придет со значком того или иного кандидата или флагом партии на избирательный участок, могут просто не выдать бюллетень.

Закон обязывает хранить в тайне свой выбор кандидата в президенты, нельзя сфотографировать свой бюллетень и выложить фото в социальных сетях. За это грозит штраф в размере 636 болививано, кроме того голос нарушителя может быть аннулирован.

Наказание также предусмотрено за использование поддельных документов, запугивание избирателей, уничтожение урн для голосования и бюллетеней, манипулирование компьютерными данными и т.д.

Как отмечают местные СМИ, предвыборная борьба оказалась нетипичной, из-за пандемии коронавируса массовые мероприятия не проводились, однако это не мешало сыпаться обвинениям в нарушениях мер безопасности.

Согласно последним опросам, фаворитом этой гонки является Луис Арсе, представитель партии "Движение к социализму", лидером которой несмотря на изгнание остается экс-президент Эво Моралес. За него готовы отдать свои голоса 42,2 процента избирателей. На втором месте Карлос Меса, представляющий коалицию правых сил "Гражданское сообщество", его поддерживают 33,1 процента респондентов. Кстати, временный президент страны Жанин Аньес сняла месяц назад свою кандидатуру с выборов, чтобы усилить именного его позицию. На третьей строчке - еще один представитель правых сил Луис Фернандо Камачо (альянс "Мы создадим") с 16,7 процента. Остальные претенденты значительно отстали от лидеров.

При этом около 13 процентов опрошенных все еще не определились, за кого будут голосовать. Именно от них будут зависеть итоги выборов. Ведь для победы в первом туре необходимо набрать или 51 процент голосов, или 40 процентов при условии, что ближайший преследователь наберет на 10 процентом меньше голосов. Чтобы соответствовать этому условию, Арсе нужно заручиться поддержкой дополнительно всего 1 процента избирателей.