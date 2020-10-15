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15.10.2020 12:15
Рубрика: Легковые авто

В Индии засняли автомобиль без водителя

Текст: Григорий Гомельчук

На днях один из индийских пользователей Facebook опубликовал видео, быстро разлетевшееся по всему интернету: еще бы, старенький Premier Padmini уверенно маневрирует в потоке, при этом за рулем никого нет - только на пассажирском сиденье сидит невозмутимый мужчина.

Фото: iStock
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Кто-то уже шутит насчет того, что в Индии создали автопилот как у Tesla, но дело, конечно, в другом. Скорее всего, автомобиль предназначен для обучения вождению и оборудован дублирующими педалями: у "пассажира" есть свои газ и тормоз, а руль он незаметно придерживает за нижнюю часть.

Передние сиденья Premier Padmini выполнены в виде цельного диванчика, таким образом, в случае чего водитель может легко занять полагающееся ему место. Когда публикация стала популярной, выяснилось, что странного водителя не раз видели в городе Веллуру - можно сказать, что там он местная знаменитость.

Что касается автомобиля, Premier Padmini является индийской версией Fiat 1100, и выпускался с 1964 по 2000 год - этакие "Жигули" местного разлива.