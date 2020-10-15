В Кремле подтвердили приостановку финансовой помощи Киргизии

Россия действительно приостановила финансовую помощь Киргизии - до стабилизации в этой стране.

"Сейчас, естественно, поскольку как такового нет правительства, и поскольку мы видим сейчас такой кризисный момент в республике, поэтому, конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации, определенная пауза имеет смысл", - ответил журналистам на соответствующий вопрос пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Оценивать заявление киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова об отставке, основываясь на эмоциональных критериях, нельзя, считает Песков. "Сейчас важны любые действия, которые способствуют стабилизации в республике и выводу происходящего в конституционное русло", - заявил он.

В Кремле очень внимательно продолжают отслеживать все, что происходит в Киргизии. "Хотим, чтобы ситуация там как можно скорее успокоилась и развивалась дальше исключительно в конструктивном русле без каких-либо деструктивных действий с любой стороны", - заметил Песков.

Контакты осуществляются и будут осуществляться, работает и наше посольство, и МИД, пояснил пресс-секретарь президента, назвав Киргизию очень близким партнером России.