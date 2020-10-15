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Рубрика: Общество

В российском модуле МКС сломалась система получения кислорода

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) вышла из строя система получения кислорода. Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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О неполадках системы "Электрон-ВМ", установленной в модуле "Звезда", специалисту подмосковного центра управления полетами сообщил российский космонавт. Отказы этих систем на МКС случаются, однако на станции есть запасы кислорода. В американском сегменте находится свой кислородный комплекс, пишет РИА Новости.

Напомним, накануне корабль "Союз МС-17" доставил на орбиту россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американку Кэтлин Рубинс. До МКС экипаж летел "экспрессом": впервые дорога по двухвитковой схеме заняла чуть больше трех часов. У космонавтов намечена обширная программа. В частности, они должны провести 55 научных исследований и экспериментов, из них четыре - новых. Отметим, что на МКС уже находились Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди.

Общество Космос

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