Видео: во Вьетнаме поезд врезался на переезде в школьный автобус

Каждый водитель, закончивший обучение в автошколе, должен раз и навсегда на носу у себя зарубить: никогда, ни при каких обстоятельствах, не переезжать железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. А водители автобусов должны еще и на лбу у себя это записать, чтобы каждый раз перед зеркалом вспоминать. А уж водители школьных автобусов должны это зазубрить как "отче наш", как таблицу умножения.

Но, как показывает печальная практика, все равно это не помогает. Нет-нет, да какой-нибудь лихач въезжает на переезд с мыслью: "я быстрый и ловкий, я успею". И не успевает.

На этот раз не успел водитель школьного автобуса в пригороде вьетнамского Ханоя. В районе Тай Мо автобус перевозил 48 учащихся начальной школы и шофер решил проигнорировать все предупредительные сигналы на узеньком тесном переезде, на котором уже, кстати, стоял такой же нарушитель на грузовичке.

К счастью, состав шел со сниженной после небольшого изгиба путей скоростью, вдобавок машинист издалека успел заметить на путях сразу два транспортных средства: слева автобус, а справа - небольшой грузовичок.

Поезд подал тревожный сигнал и снес с переезда обоих нарушителей. Легкий грузовик рухнул набок на обочину, а автобус отделался сравнительно легко, даже не перевернулся. Шестеро школьников получили различные ранения и двое из них выписались из больницы уже к концу дня. А лихачу-водителю, по всей видимости, придется распрощаться с лицензией.