Вор угнал автомобиль, врезался на нем в магазин и сбежал

Update vehicle into building 6th & H Sts NE. #DCsBravest Cave-in Task Force has evaluated the structure & confirmed structural damage but no further threat of collapse. pic.twitter.com/S1jrSaCYkQ — DC Fire and EMS (@dcfireems) October 12, 2020

Эффектные сцены, в которых машины разбивают кирпичные стены, мы часто наблюдаем в кино.

В реальной жизни для того, чтобы врезаться в здание, да еще и пробить его насквозь, нужно очень "постараться". Угонщику из Вашингтона это удалось.

Полиция и пожарные получили сообщение об автомобильной аварии в центре города.

Прибыв на место, они увидели, что кроссовер Buick Enclave по прямой влетел в здание, и пробил кирпичную стену пустующего коммерческого помещения. Были повреждены даже некоторые несущие элементы здания, но угрозы дальнейших разрушений специалисты не обнаружили.

Машина тоже пострадала довольно серьезно. А вот угонщик, судя по кадрам, снятым камерами наблюдения, не получил ни царапины. С места происшествия он сбежал, сейчас его ищет полиция.