Временный порядок ввоза в ДФО подержанных автомобилей могут продлить

Правительство России прорабатывает вопрос о продлении временного порядка ввоза жителями Дальневосточного федерального округа для собственных нужд на территорию России бывших в употреблении автомобилей без системы "ЭРА-ГЛОНАСС". Об этом сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента России в ДФО.

Временный порядок был утвержден правительством России в декабре 2019 года сроком на один год. Обращения о продлении временного порядка поступают в аппарат от граждан и общественных организаций автомобилистов, пояснили в аппарате полномочного представителя президента России в ДФО.

"На Дальнем Востоке использование праворульных импортных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Пролонгация временных правил ввоза таких машин важна для дальневосточников. Об этом говорят поступающие каждый день обращения граждан. В связи с этим на уровне Правительства России прорабатывается вопрос о продлении срока временных правил, принятых год назад", - заявил заместитель председателя правительства России - полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев, чьи слова приводит пресс-служба.

Модуль государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" с 2017 года в обязательном порядке устанавливается на все продаваемые в России новые автомобили. Система обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных происшествиях и в автоматическом режиме связывается с оператором в случае ДТП, чтобы направить помощь к месту аварии. Также система позволяет водителю самостоятельно связаться со службой поддержки в случае необходимости.