ВВС Германии провели тайные учения на случай ядерной войны

По данным издания, на авиабазе Нервених в земле Северный Рейн Вестфалия военные тренируют безопасную доставку американского ядерного оружия из подземных бункеров и установку их на истребители. В учебных целях самолеты вылетают без бомб.

В рамках "ядерного обмена" в НАТО водородные бомбы типа B61 могут быть сброшены в чрезвычайной ситуации немецкими истребителями Tornado. Такое же оружие хранится в Италии, Бельгии, Турции и Нидерландах.

Нервених может использоваться в качестве альтернативного места для хранения бомб B61, которые находятся в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце. Одновременно в Бюхеле проходят военные учения "Устойчивая гвардия" (Resilient Guard), во время которых ВВС тренируются защищать авиабазу от нападения с помощью систем ПВО Patriot.

Блок НАТО уделяет особое внимание ежегодным маневрам в Германии. Угроза ядерной войны в настоящее время выше, чем в последние три десятка лет в основном, из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также на фоне сомнений в продлении соглашения СНВ-3.

В этой связи военные эксперты предсказывают, что может начаться новая гонка вооружений. Так, США уже работают над созданием новой мобильной наземной системы средней дальности, которая была бы противозаконной во времена действия Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По задумке американцев эти ракеты предназначены для транспортировки обычных боеголовок. Однако неясно, останется ли так в будущем.

Кроме того, срок действия последнего крупного соглашения по разоружению между Россией и США также может истечь в ближайшее время. Новый Договор об ограничении стратегических ядерных вооружений истекает 5 февраля 2021 года, хотя Россия и США говорят о продлении этого соглашения. Однако в последнее время Москва выражала мало надежд на то, что соглашение с Вашингтоном может быть достигнуто при президенте Дональде Трампе.

"Зеленые" жестко раскритиковали учения в Нервенихе и в Бюхееле. "Просматривается явное противоречие в том, что с одной стороны федеральное правительство привержено идее безъядерного мира и в то же время немецкие летчики тренируют транспортировку ядерного оружия из Германии в зону сброса. - заявила представитель партии по вопросам разоружения Катя Койль. - Ядерный обмен не является адекватным ответом на нынешние вызовы в области политики безопасности. Никто в Европе не живет безопасно благодаря взаимной угрозе ядерного оружия". По оценкам эксперта, разработка новых систем, которые снижают порог применения и затрудняют вмешательство человека в последний момент, также представляет собой серьезную угрозу безопасности.