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Рубрика: В мире

Зеленский раскрыл вторую тему общенационального опроса

Текст: Петр Лихоманов
Президент Украины Владимир Зеленский, ранее анонсировавший некий опрос населения в день местных выборов 25 октября, озвучил второй "актуальный" вопрос, который собирается вынести на общенародное обсуждение. С одной стороны, он касается Донбасса, а с другой - никакого отношения к настоящим проблемам региона не имеет.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Пришло время для вопроса номер два. Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны? 25 октября решение зависит именно от тебя!", - озвучил животрепещущую тему Зеленский в ролике на своем официальном сайте.

Сам вопрос президента, очевидно, порождает с десяток вопросов сопутствующих, уточняющих и риторических. Например, о какой части Донбасса ведется речь - "контролируемой" украинскими силовиками, или вместе с народными республиками? Как президент Украины представляет себе свободную экономическую зону (СЭЗ) в зоне боевых действий, где действуют военные администрации, а пропрезидентское большинство Рады в принципе запретило местным жителям голосовать? Соответственно, почему это вопрос будут решать жители Львова и Киева, а не Донецка, Луганска, Лисичанска, Краматорска? Какое отношение гипотетическая СЭЗ имеет к мирными договоренностям, и как с ними согласуется?

Фото: GettyImages
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Один ответ на все вопросы дают всевозможные украинские telegram-каналы, а том числе ассоциируемые с офисом Зеленского: президент боится спрашивать о действительно важных вещах - про начало прямых переговоров с народными республиками и буквальное исполнение украинской стороной Минских соглашений. Но поскольку без слова "Донбасс" сама идея опроса превращается в фарс, было решено сделать обманный, "креативный" маневр: вспомнить о регионе, но вне контекста реальных проблем.

Впрочем, на дурной розыгрыш похож и первый, озвученный вчера вопрос о пожизненном заключении для особо крупных коррупционеров. Такой вопрос от человека, который обещал безжалостно "сажать", но за полтора года не удосужился усадить на скамью подсудимых ни одного из общеизвестных коррупционеров, начиная с Петра Порошенко, звучит как откровенное издевательство.

Впрочем, сама идея опроса - не имеющего юридической силы, и с необязательным общим участием, - выглядит как отчаянная попытка повысить явку на местных выборах и вернуть интерес к собственной персоне и своей партии. Отчаянная вдвойне, поскольку социология говорит, что рейтинг Зеленского уже ниже 30%, а партии "Слуга народа" ниже 20%. Динамика остается удручающей, и есть основания полагать, что опрос не только не поможет Зеленскому вернуть былые зрительские симпатии, но вызовет обратную реакцию отвращения.

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