Бывшему президенту Киргизии сохранят привилегии

Бывшему главе Киргизии Сооронбаю Жээнбекову сохранят льготы, положенные ему как экс-президенту страны. Об этом сообщил спикер парламента Канатбек Исаев.

По его словам, бывший лидер республики не станет покидать страну, а депутаты законодательно закрепят за Жээнбековым все привилегии, которые ему полагаются по новому статусу.

Напомним, Сооронбай Жээнбенков стал пятым президентом Киргизии. Он вступил в должность в ноябре 2017 года после победы на выборах, сменив на этом посту Алмазбека Атамбаева.

4 октября 2020 года в республике состоялись выборы в парламент страны. Их итоги спровоцировали в Киргизии политический кризис. 15 октября 2020 года Сооронбай Жээнбеков заявил о своей отставке. Одной из причин, по которой он решил уйти с поста - стабилизация ситуации в республике.

В тот же день спикер парламента Киргизии Канат Исаев отказался от президентских полномочий в пользу премьера Садыра Жапарова.