В России выросло число закрытых из-за коронавируса школ

Министерство просвещения опубликовало данные о работе школ в условиях распространения COVID-19.

По "свежей" статистике, на карантин по COVID-19 закрыты 0,31 процента от всех школ (общее число школ по стране - около 40 тысяч, - прим. "РГ").

Всего "ковидные" карантинные меры сохраняются в 125 школах в 41 регионе РФ. (15 октября - в 115 школах). 15 октября на карантин закрылись 17 школ. Но в то же время семь снова открылись и начали нормальную работу.

Общее количество закрытых классов - 0,91%.

Ранее первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко сообщил, что ситуация с коронавирусом в школах - управляемая.

Министерство просвещения подчеркивает: "речи о массовом переходе школ на дистанционное обучение не идет". Есть решения отдельных регионов по переносу каникул, есть школы, которые закрылись на карантин, но продолжили обучение с дистанционными технологиями.