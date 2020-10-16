Дорогам и мостам присвоят категории уязвимости

Категории присваивают большинству объектов транспортной инфраструктуры, за некоторым исключением, на основе нескольких критериев. Например, оценивается степень угрозы совершения акта незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств. Для этого используются статистические данные о совершенных и предотвращенных актах незаконного вмешательства на территории России, кроме заведомо ложных сообщений об угрозе совершения такого акта.
Также будут оценивать возможные последствия акта незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.
Категорированные объекты или транспортные средства включат в специальный реестр. В зависимости от присвоенных категорий владельцы объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств должны предпринимать меры по обеспечению безопасности. Выполнение требований оценивает Ространснадзор. За нарушения грозят штрафы.