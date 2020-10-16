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16.10.2020 01:00
Рубрика: Транспорт

Дорогам и мостам присвоят категории уязвимости

Текст: Евгений Гайва
Объекты транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства, автомобильного, воздушного, железнодорожного, морского и речного транспорта разобьют на пять категорий по степени уязвимости к попыткам незаконного вмешательства в их деятельность. Правила присвоения категорий вступают в силу 16 октября.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Категории присваивают большинству объектов транспортной инфраструктуры, за некоторым исключением, на основе нескольких критериев. Например, оценивается степень угрозы совершения акта незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры или транспортных средств. Для этого используются статистические данные о совершенных и предотвращенных актах незаконного вмешательства на территории России, кроме заведомо ложных сообщений об угрозе совершения такого акта.

Также будут оценивать возможные последствия акта незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств.

Категорированные объекты или транспортные средства включат в специальный реестр. В зависимости от присвоенных категорий владельцы объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств должны предпринимать меры по обеспечению безопасности. Выполнение требований оценивает Ространснадзор. За нарушения грозят штрафы.

#авто #дороги