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16.10.2020 04:56
Рубрика: Общество

Эксперт перечислил признаки наличия коронавируса в организме

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Не секрет, что коронавирус может развиваться без проявления явных симптомов или быть похожим на сезонную ОРВИ. Врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова перечислила способы, которые помогут определить наличие COVID-19 в организме.

Фото: Пресс-служба аэропорта Домодедово
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"Потеря обоняния и вкуса - один из признаков бессимптомного протекания коронавирусной инфекции. Если кто-то болел в близком окружении - риск заразиться повышается, поэтому нужно обязательно прислушаться к себе. Еще один вариант оценить состояние - пройти быстрый тест на антитела. Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, значит вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса", - цитирует медика радио Sputnik.

Хорошая проверка на коронавирус - компьютерная томография. Такое исследование помогает понять, что происходит с легкими? Ведь пневмония не всегда проявляется насморком и кашлем. У некоторых людей болезнь даже не вызывает повышения температуры. А сделанный снимок как раз покажет, какие изменения происходят в легких пациента, добавила Соседова.

Добавим, что сейчас специалисты формируют списки категорий населения, которые должны привиться от вируса SARS-CoV-2. Как ранее сообщили в Минздраве, массовая вакцинация против коронавируса ориентировочно может начаться в конце ноября.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания Пандемия коронавируса COVID-19

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