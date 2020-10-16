Эксперт перечислил признаки наличия коронавируса в организме

Не секрет, что коронавирус может развиваться без проявления явных симптомов или быть похожим на сезонную ОРВИ. Врач-биофизик, ведущий специалист проекта Вакцина.ру Нелли Соседова перечислила способы, которые помогут определить наличие COVID-19 в организме.

"Потеря обоняния и вкуса - один из признаков бессимптомного протекания коронавирусной инфекции. Если кто-то болел в близком окружении - риск заразиться повышается, поэтому нужно обязательно прислушаться к себе. Еще один вариант оценить состояние - пройти быстрый тест на антитела. Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, значит вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса", - цитирует медика радио Sputnik.

Хорошая проверка на коронавирус - компьютерная томография. Такое исследование помогает понять, что происходит с легкими? Ведь пневмония не всегда проявляется насморком и кашлем. У некоторых людей болезнь даже не вызывает повышения температуры. А сделанный снимок как раз покажет, какие изменения происходят в легких пациента, добавила Соседова.

Добавим, что сейчас специалисты формируют списки категорий населения, которые должны привиться от вируса SARS-CoV-2. Как ранее сообщили в Минздраве, массовая вакцинация против коронавируса ориентировочно может начаться в конце ноября.