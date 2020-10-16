Роспотребнадзор: Почти у половины мужчин в России избыточный вес

В России избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение - у 19% и 27,6% соответственно. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью, опубликованном на сайте здоровое-питание.рф.

По ее словам, в первую десятку регионов, где распространено ожирение, входят Орловская, Курганская, Воронежская, Кемеровская, Курская, Брянская, Тульская, Еврейская автономная области, а также Республика Алтай и Алтайский край. Глава Роспотребнадзора напомнила, что лишний вес чреват ростом числа хронических заболеваний, проблемами с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом. Выяснилось также, что люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска тяжелых осложнений и при заражении коронавирусом.

В России зафиксирован и стремительный рост количества детей с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями. Так, среди мальчиков школьного возраста избыточная масса тела у 20%, а ожирение у каждого десятого. У девочек 14% с лишним весом и 5,6% с ожирением. Главный санитарный врач подчеркнула, что важна культура питания. "Самое главное в здоровом питании - не отказ от каких-то продуктов, а умеренность и правильное приготовление - без избытка соли, сахара и жира", - отметила Попова.

Ранее генеральный директор НМИЦ имени Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто заявил, что у пациентов с ожирением риск смерти при COVID-19 повышается почти в девять раз. Кроме того, у людей с избыточным весом заболевание протекает более тяжело - риск опасных осложнений у них выше в семь раз по сравнению с людьми с нормальным весом.