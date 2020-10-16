Новости

Вернувшиеся из Сирии российские дети отправятся в пять регионов РФ 04:31
Польша ужесточила введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения 04:10
Россия отправила в Африку 50 тысяч игрушек и 2 тонны сладостей 03:44
Роспотребнадзор: Почти у половины мужчин в России избыточный вес 03:33
Мантуров отметил преимущество снижения курса рубля 03:14
В США зафиксировано рекордное с июля число новых случаев COVID-19 02:56
Пользователи пожаловались на перебои в работе Twitter 02:36
Еще 27 российских детей удалось вернуть на родину из Сирии 02:17
Русская живопись принесла MacDougall's почти 3 миллиона долларов 02:03
Находившийся в самолете Байдена сотрудник заболел COVID-19 01:52
Трамп пообещал не вводить жесткие меры в случае второй волны COVID-19 01:08
Минобороны: За неделю 37 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 00:26
В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом 15.10.2020
В Подмосковье запретят вечеринки после полуночи 15.10.2020
Мурашко назвал примерные сроки начала вакцинации от COVID 15.10.2020
"Спартак" объявил о переходе Мозеса 15.10.2020
В Москве открылась выставка, посвященная 400-летию протопопа Аввакума 15.10.2020
Полиция просит помощи в розыске пропавшей девочки в Москве 15.10.2020
Приезжие из Средней Азии подарили в кафе своего ребенка 15.10.2020
Алексей Ионов перешел в "Краснодар" 15.10.2020
В Краснодарском крае ужесточили масочный режим 15.10.2020
В российском модуле МКС произошло задымление научной аппаратуры 15.10.2020
Собянин объяснил, зачем нужно идентифицировать посетителей ночных клубов 15.10.2020
"Динамо" объявило о возвращении Нойштедтера 15.10.2020
Тело 92-летней художницы найдено в ее квартире в Москве 15.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Как справиться с выгоранием. Пять советов от педагогов
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
Руководитель Кубанского казачьего хора Захарченко стал Героем Труда РФ
16.10.2020 03:33
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: Почти у половины мужчин в России избыточный вес

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В России избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение - у 19% и 27,6% соответственно. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью, опубликованном на сайте здоровое-питание.рф.

Фото: iStock
ООН: Мир может столкнуться с пандемией ожирения

По ее словам, в первую десятку регионов, где распространено ожирение, входят Орловская, Курганская, Воронежская, Кемеровская, Курская, Брянская, Тульская, Еврейская автономная области, а также Республика Алтай и Алтайский край. Глава Роспотребнадзора напомнила, что лишний вес чреват ростом числа хронических заболеваний, проблемами с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом. Выяснилось также, что люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска тяжелых осложнений и при заражении коронавирусом.

В России зафиксирован и стремительный рост количества детей с избыточным весом и сопутствующими заболеваниями. Так, среди мальчиков школьного возраста избыточная масса тела у 20%, а ожирение у каждого десятого. У девочек 14% с лишним весом и 5,6% с ожирением. Главный санитарный врач подчеркнула, что важна культура питания. "Самое главное в здоровом питании - не отказ от каких-то продуктов, а умеренность и правильное приготовление - без избытка соли, сахара и жира", - отметила Попова.

Ранее генеральный директор НМИЦ имени Алмазова, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто заявил, что у пациентов с ожирением риск смерти при COVID-19 повышается почти в девять раз. Кроме того, у людей с избыточным весом заболевание протекает более тяжело - риск опасных осложнений у них выше в семь раз по сравнению с людьми с нормальным весом.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

Главное сегодня

Интервью Владимира Якушева "Российской газете". Главное
Путин подписал закон о смягчении бюджетного правила
В Кремле назвали условие размещения миротворцев в Карабахе
Президент Киргизии решил уйти в отставку
В Москве в транспорт не пустят без масок и перчаток
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть