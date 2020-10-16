Госдума планирует рассмотреть законопроект о Госсовете в начале ноября

Первое чтение президентского законопроекта о Госсовете планируется провести в начале ноября. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Отвечая на вопрос о сроках рассмотрения второго пакета президентских законопроектов, направленных на реализацию положений обновленной Конституции, он заявил: "Госсовет - в самом начале ноября".

Окончательное принятие обоих пакетов должно состояться до конца осенней сессии, добавил Крашенинников.

Напомним, законопроект о Госсовете был внесен президентом России Владимиром Путиным 14 октября вместе с поправками в другие нормативные акты, закрепляющими верховенство российской Конституции над международными соглашениями.