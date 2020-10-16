Группа высокого уровня Союзного государства обсудит отмену роуминга

Кстати, повестка заседания охватывает широкий круг тем двустороннего сотрудничества. Обозначены в ней и вопросы, касающиеся работы над проектом концепции сближения законодательства обеих стран, интеграции информационных систем в сфере фитосанитарного контроля Беларуси и РФ.

Планируется также в ходе диалога сторон обсудить перспективы разработки и ход согласования новых концепций программ Союзного государства, снятие ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу, взаимное признание банковских гарантий при осуществлении государственных закупок. Кроме того, будет рассмотрен и вопрос о состоянии проработки проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали "Санкт-Петербург - Минск - Варшава - Гамбург".

В Постоянном комитете отметили, что "в целях координации работы по подготовке и проведению в текущем году заседаний высших органов Союзного государства запланировано рассмотрение вопроса о проектах повесток очередных заседаний Совета министров и Высшего государственного совета Союзного государства".

Планируется, что в заседании примут участие сопредседатели группы - вице-премьер России Алексей Оверчук и посол Беларуси в РФ, наделенный полномочиями заместителя премьер-министра Владимир Семашко, а также государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, ответственный секретарь ПС Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко, руководители отраслевых белорусских и российских министерств.