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16 октября 2020 г.

Указ губернатора Ивановской области от 16 октября 2020 года № 141-уг "О внесении изменения в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующее изменение:

абзац пятый пункта 8 изложить в следующей редакции:

"Обязать граждан при нахождении в общественном транспорте, включая легковое такси, нежилых зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), подъездах жилых домов, на улице при контакте с другими людьми (за исключением лиц, совместно проживающих в одном помещении) обеспечить использование средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов или иных изделий, их заменяющих, закрывающих рот и нос) и рук (перчаток или средств для обработки рук (кожных антисептиков)), за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Ивановской области, в которых использование средств индивидуальной защиты не обязательно.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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