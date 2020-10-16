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16.10.2020 12:03
Рубрика: Власть

Клишас предложил уточнить процедуру назначения силовых министров

Текст: Галина Мисливская
В Совете Федерации предлагают четко прописать сроки, в которые должны проходить консультации по кандидатурам глав силовых ведомств.
Андрей Клишас. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Андрей Клишас. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Андрей Клишас. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Совет Федерации предложил изменить сроки рассмотрения Советом Федерации вопросов, связанных с назначением, как принято говорить, силовых министров и высших руководителей прокуратуры", - рассказал в пятницу на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию ее сопредседатель Андрей Клишас.

"Мы сейчас предлагаем рассматривать это на ближайшем заседании Совета Федерации в случае, если больше чем за пять дней до этого ближайшего заседания представлены соответствующие кандидатуры", - сообщил он.

Если необходимые документы поступили позже, то кандидатура будет рассмотрена уже следующем заседании Совфеда, добавил Клишас.

"Это связано с тем, что мы всегда последовательно говорили, что все консультации - публичная процедура. Это все будет с участием сенаторов, комитетов, СМИ, в том числе на заседаниях комитетов", - пояснил он смысл этой поправки.

Фото: Александр Корольков/РГ
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"Мы обязаны обеспечить открытое публичное обсуждение, потому что это очень общественно значимые позиции", - добавил он.

Напомним, в проекте закона о правительстве, внесенном президентом 22 сентября, указано, что Совет Федерации должен в недельный срок дать ответ по кандидатуре руководителя силового ведомства. Документ принят в первом чтении, второе, основное, назначено на 20 октября.

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