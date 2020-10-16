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Рубрика: Власть

Косачев оценил предложение Путина по продлению ДСНВ на год

Текст: Константин Косачев (председатель комитета Совета Федерации по международным делам)
Предложение президента РФ американцам продлить ДСНВ на год безупречно с юридической точки зрения и ответственно с политической.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Юридическая сторона вопроса исчерпывается положением статьи 14 Договора: "Если любая из Сторон поднимает вопрос о продлении настоящего Договора, Стороны совместно его рассматривают". Теперь американцы обязаны ответить.

Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
В Госдуме прокомментировали предложение Путина о продлении ДСНВ

Но важнее сторона политическая. Россия продемонстрировала полное осознание своей глобальной ответственности за судьбы Договора и, следовательно, последствий его непродления для международной стабильности и безопасности. За неимением других альтернатив (а их нам не оставили) мы спасаем Договор в его нынешнем виде, не более, но и не менее. Такую же ответственность должны проявить и американцы.

А бесхитростная игра Вашингтона - "либо продавим выгодные нам условия, либо свалим вину за развал Договора на русских" - шита белыми нитками и видна невооружённым глазом. Продлять Договор на американских условиях мы совершенно точно не должны - это нарушит искомый и с таким трудом достигнутый баланс стратегических ядерных сил. Втягивать в него Китай мы тоже совершенно точно не должны - с какой стати?

Так что ответ и ответственность теперь - исключительно и только на Вашингтоне. Уверен, что министр Лавров именно таким образом и доставит по адресу соответствующее поручение президента России.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.

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