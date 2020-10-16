Косачев оценил предложение Путина по продлению ДСНВ на год

Юридическая сторона вопроса исчерпывается положением статьи 14 Договора: "Если любая из Сторон поднимает вопрос о продлении настоящего Договора, Стороны совместно его рассматривают". Теперь американцы обязаны ответить.

Но важнее сторона политическая. Россия продемонстрировала полное осознание своей глобальной ответственности за судьбы Договора и, следовательно, последствий его непродления для международной стабильности и безопасности. За неимением других альтернатив (а их нам не оставили) мы спасаем Договор в его нынешнем виде, не более, но и не менее. Такую же ответственность должны проявить и американцы.

А бесхитростная игра Вашингтона - "либо продавим выгодные нам условия, либо свалим вину за развал Договора на русских" - шита белыми нитками и видна невооружённым глазом. Продлять Договор на американских условиях мы совершенно точно не должны - это нарушит искомый и с таким трудом достигнутый баланс стратегических ядерных сил. Втягивать в него Китай мы тоже совершенно точно не должны - с какой стати?

Так что ответ и ответственность теперь - исключительно и только на Вашингтоне. Уверен, что министр Лавров именно таким образом и доставит по адресу соответствующее поручение президента России.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.