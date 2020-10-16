Крашенинников рассказал, когда начнет действовать закон о правительстве

Новый порядок назначния министров будет применен в случае отставки любого из них, даже если новый закон о правительстве не вступит в силу. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, отвечая на вопрос "Российской газеты".

"Как только первого министра отправят в отставку", - сказал он. "Если это произойдет до вступления в силу нового закона, вступившие в силу поправки непосредственно действующие, поэтому с 4 июля это уже возможно. Как только первый пойдет - все", - добавил парламентарий.

Напомним, 13 октября Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о правительстве. Документ предполагает открытое обсуждение всех кандидатов на министерские посты. Изменяется и порядок назначения премьер-министра: президент сможет подписать соответствующий указ только после утверждения Госдумой. Глав силовых ведомств президент будет назначать после консультаций с Советом Федерации.