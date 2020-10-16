Lada Vesta Sport получила турбомотор. Такой она должна быть с завода

Авторы канала на Youtube Kviring Drive рассказали о завершении проекта Lada Vesta Sport с турбированным двигателем под капотом.

"Заряженная" Lada Vesta с двигателем ВАЗ-21179 объёмом 1,8 литра получила турбо-кит на 0.5 бар. По результатам проведённых замеров (с помощью специального оборудования) мощность турбированной Vesta Sport составляет 175 л. с. (крутящий момент 254 Нм). Разгоняется такая машина до первой "сотни" за 7,6 с.

Также сообщается, что седан имеет "лёгкий низ" и "ровную полку" крутящего момента. Подкапотное пространство выглядит аккуратно. Турбо-кит грамотно скрыт. Всё установлено в штатные места без вмешательства в конструкцию кузова. Коробка передач и сцепление остались прежними.

Доработка Vesta Sport обошлась владельцу в 150 000 рублей. Получился сбалансированный и динамичный автомобиль для повседневной эксплуатации.

Что касается стандартной Vesta Sport, то она оснащается 145-сильным 1,8-литровым "атмосферником" с крутящим моментом 187 Нм. Бензиновый двигатель работает в паре с 5-ступенчатой "механикой" JR5. Время разгона от 0 до 100 км/ч - 9,6 с.

Продажи Lada Vesta с приставкой Sport стартовали в начале 2019 года. Диапазон цен - от 1 080 900 до 1 116 900 рублей. За один год Lada продала лишь 750 четырёхдверок.

Фото: скриншот с youtube.com