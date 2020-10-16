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16 октября 2020 г.

Указ губернатора Магаданской области от 15 октября 2020 года № 174-у "О внесении изменений в указ губернатора Магаданской области от 12 октября 2020 г. № 171-у "О введении дистанционной работы на территории Магаданской области"

Дата подписания 15 октября 2020 г.
Опубликован 16 октября 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Магаданской области от 12 октября 2020 года № 171-у "О введении дистанционной работы на территории Магаданской области"

1. Внести в указ губернатора Магаданской области от 12 октября 2020 г. № 171-у "О введении дистанционной работы на территории Магаданской области" изменения, дополнив абзац второй подпункта 1.1, абзац первый подпункта 1.2, абзац первый подпункта 1.3, подпункт 1.4 пункта 1 после слов "государственных гражданских служащих Магаданской области," словами "муниципальных служащих,".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию и распространяется на регулируемые правоотношения с 12 октября 2020 года.

И.о. губернатора Магаданской области Ю.А.Бодяев



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